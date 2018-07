Avaí quer vitória em Porto Alegre para fugir da degola Evitar o rebaixamento a todo custo é a missão do Avaí a partir deste domingo, quando joga diante do Internacional, às 17 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A missão passa pela quebra de um tabu: jamais na história dos confrontos diante do time colorado gaúcho, a equipe catarinense conseguiu êxito. Foram seis partidas, com cinco vitórias do Internacional e um empate.