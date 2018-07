Avaí reage e arranca empate do Flamengo por 2 a 2, na Ressacada

FLORIANÓPOLIS - Dramática do início ao fim, com três jogadores expulsos e invasão de torcedor no gramado, a partida entre Avaí e Flamengo terminou empatada em 2 a 2, neste domingo, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time carioca chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas os donos da casa reagiram na segunda etapa e arrancaram o empate.

Veja também:

Brasileirão Série A - Classificação / Tabela

O empate foi ruim para os dois times, que seguem ameaçados pelo rebaixamento no Brasileirão. Agora, o Flamengo soma 34 pontos, enquanto o Avaí, que anunciou Vágner Benazzi como novo técnico, tem 30.

O Flamengo foi o dono da partida na primeira etapa. Apostando no desespero adversário, o time carioca abriu o placar aos 14 minutos, quando Renato Abreu puxou contra-ataque e fez a assistência para Val Baiano, livre, tocar para o fundo das redes. E não demorou muito para sair o segundo. Aos 16, novo passe de Renato Abreu deixou Val Baiano em condições de marcar.

A pressão do Flamengo foi constante em todo o período. Mesmo com a boa vantagem, o time carioca não permitiu qualquer iniciativa de reação adversária. Com forte marcação a partir do meio-de-campo, controlou o jogo e ainda teve chances para ampliar, mas Val Baiano desperdiçou pelo menos duas boas oportunidades.

No intervalo, os jogadores do Avaí deixaram o gramado sob vaias da torcida, mas com a promessa de dar o troco na segunda etapa. Foi o que aconteceu. O time catarinense voltou com a defesa reforçada e um jogador mais criativo no meio-de-campo: Válber. Assim, diminuiu logo aos oito minutos, quando o zagueiro Emerson aproveitou cobrança de escanteio para marcar.

E, em nova cobrança de escanteio, aos 13 minutos, veio o gol do empate. O lateral Pará, um dos melhores da etapa, cobrou e Roberto marcou: 2 a 2. A partir do empate, e também da expulsão de Léo Moura, a empolgação dos donos da casa aumentou, diante de um Flamengo surpreso com a reação adversária.

O Avaí, então, jogou com muita velocidade, explorando principalmente os arranques do atacante Roberto, mas ele esbarrou na falta de criatividade para romper a defesa flamenguista. Até 33 minutos, o Flamengo conseguiu finalizar apenas uma jogada. No restante do jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deu prioridade à marcação.

Nos minutos finais, a partida ficou confusa e até violenta. Por agressão, Rudinei, do Avaí, e David Braz, do Flamengo, foram expulsos aos 40. A tensão tomou conta do jogo, inclusive com a invasão de um torcedor flamenguista que atravessou todo o gramado da Ressacada para tentar agredir o árbitro Evandro Rogério Roman, que conseguiu escapar do golpe e ainda acertou o agressor.

Avaí - 2 - Renan; Patric, Gabriel, Emerson e Pará; Rodrigo Thiesen, Rudnei , Jéfferson e Caio (Emerson Nunes); Robinho (Válber) e Roberto (Marcelinho). Técnico: Edson dos Santos (interino).

Flamengo - 2 - Marcelo Lomba; Léo Moura , David Braz , Welinton e Juan ; Willians , Correa, Kleberson (Petkovic) e Renato Abreu; Diego Maurício (Galhardo) e Val Baiano (Deivid). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Val Baiano, aos 14 e aos 16 minutos do primeiro tempo; Emerson, aos 8, e Roberto, aos 14 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Evandro Rogério Roman (Fifa/PR).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).