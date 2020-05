Avaí realiza treino individual e online e foca em força e potência dos atletas

O Avaí retomou os treinamentos, mas de forma individual e através de uma plataforma online. Tudo foi acompanhado pela comissão técnica, incluindo o comandante Rodrigo Santana, e com dicas do preparador físico Jaelson Ortiz. Neste primeiro momento, o foco foi a recuperação da força e da potência dos atletas.

"Tivemos o cuidado de incluir atividades voltadas à prevenção de lesões. Resposta importante para todos. O fisiologista Pedro Mohr está fazendo a coleta de informações individualizadas de carga dos treinos. Portanto, o comprometimento dos atletas em torno dos nossos objetivos do ano foi fantástica", disse Ortiz.

O Campeonato Catarinense está paralisado desde o meio de março por conta da pandemia do novo coronavírus e os atletas estavam de férias desde 1º de abril. O trabalho será feito ao longo de toda a semana, mas já agradou o preparador físico.

"Tivemos uma resposta extraordinária dos atletas em termos de comprometimento. Aconteceu tudo o que a gente imaginava. A importância de os atletas receberem o vídeo de forma antecipada, o material de treino com toda a sequência. Isso ajudou com que o treino tivesse uma sequência bem lógica", comemorou.

Os goleiros não tiveram moleza e contaram com um treino específico feito pelo preparador de goleiros Wlamir Machado. "Praticamente estão fazendo o mesmo trabalho de antes, especificamente físicos e depois o trabalho técnico, fazendo força, transição em velocidade e reação. Também trabalharam com bola, força e velocidade. Os goleiros terão mais trabalhos com bola, com treinos de reposição, passe e reposição. Vamos variar neste sentido", explicou Wlamir sobre os trabalhos de Lucas Frigeri, Glédson, André e Cláudio Vitor.

O Avaí se classificou na liderança do Catarinense e, agora, enfrentará a Chapecoense nas quartas de final. O mata-mata, porém, ainda não tem data e nem horário definidos.