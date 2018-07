Avaí reencontra Grêmio, seu algoz na Copa do Brasil

O Grêmio venceu os dois confrontos com o Avaí pelo torneio mata-mata, no Olímpico e na Ressacada. Mas no Brasileiro é o time catarinense que se encontra em melhor situação: é o vice-líder, com sete pontos, frutos de duas vitórias e um empate. O rival é o 18.º, com apenas um ponto.

O desafio em Porto Alegre marca o retorno do goleiro Zé Carlos ao Avaí. Ele cumpriu suspensão na vitória sobre o Vasco, no último domingo. O camisa 1 assume a posição defendida por Renan, garoto revelado nas categorias de base do clube e que foi considerado o principal destaque do triunfo os mandantes.

Outra mudança no time titular pode ocorrer no ataque. O técnico Péricles Chamusca gostou da atuação de Anselmo Ramon no segundo tempo e deve escalar o atacante no lugar de Davi, que está com cansaço muscular.