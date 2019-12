Avaí se despede do Brasileirão com time repleto de garotos

Já rebaixado há várias rodadas, o Avaí se despede do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Athletico-PR, na Ressacada. Na última quinta-feira, o time do técnico interino Evando Caminatto foi derrota pelo Flamengo por 6 a 1, com uma equipe repleta de atletas da base.

Dos 20 relacionados, 11 eram oriundos das categorias de base do clube, e sete estiveram em campo. Esse número deve aumentar ainda mais na despedida da competição. O lateral Lourenço, autor do único gol do Avaí no Maracanã, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o meia João Paulo e o lateral Léo retornam após cumprirem suspensão. Léo deve assumir a vaga de Lourenço.

Outra dúvida é o goleiro Vladimir, que sofreu uma pancada no ombro e ainda será reavaliado pelo departamento médico. Se ele não tiver condições, Lucas Frigeri entrará no seu lugar. É bem provável, porque está praticamente certo que Vladimir voltará para o Santos e, portanto, está fora dos planos para 2020.

Sem confirmar a equipe, Evando explicou que pretende seguir dando oportunidade aos jovens, a exemplo do que fez contra o Flamengo, mas não confirmou a escalação titular. "Com certeza vamos dar oportunidade aos garotos. Fico feliz de colocar atletas da base em jogos como esses para que eles ganhem mais rodagem e experiência. Vamos analisar com calma a situação de cada um e montar um time para fazer um bom jogo contra o Athletico", afirmou o treinador.