Avaí só empata sem gols com Vitória, mas vira vice-líder

Mesmo com os últimos tropeços, o Avaí assumiu provisoriamente a vice-liderança, com oito pontos. No entanto, dificilmente o time do técnico Péricles Chamusca permanecerá em segundo. Já o Vitória fica em 14.º na abertura da rodada, com apenas cinco pontos.

Com domínio aparente, o Vitória assumiu para si a responsabilidade em grande parte do primeiro tempo da partida. O time baiano caracterizou-se pela boa movimentação, toque de bola e constante ameaça à defesa da equipe catarinense.

O primeiro grande susto sofrido pela defesa catarinense aconteceu aos 15 minutos, quando o meia Elkeson fez cruzamento da esquerda. Ricardo Conceição apareceu livre e exigiu grande defesa do goleiro Zé Carlos.

Aproveitando-se da intranquilidade e da falta de qualidade das jogadas do adversário, o Vitória seguiu pressionando. E quando a torcida já ameaçava vaias à apatia do time da casa, o Avaí deu início à reação a partir dos 24 minutos. Foi quando o atacante Roberto arrancou até a linha de fundo e cruzou para o estreante meia Marcos, praticamente dentro do gol, perder a melhor chance do primeiro tempo.

Roberto, aos 28, também teve outra grande oportunidade disparando um chute que explodiu no travessão do goleiro Vinícius. O Avaí seguiu com certo domínio até o final da primeira etapa. A torcida catarinense, porém, dividiu-se entre aplausos e vaias na saída do time para o vestiário.

Percebendo a dificuldade da equipe no meio de campo, Chamusca aproveitou a lesão do zagueiro Rafael para lançar o meia Robson no início do segundo tempo. O time ficou mais solto diante de um adversário audacioso, que insistiu em jogar com três atacantes. A partida então ficou marcada por boas jogadas até os 30 minutos, mas com raras chances claras das duas equipes.

No restante do segundo tempo, o nível técnico caiu. Com o Avaí aparentemente cansado e o Vitória usando de estratégias para segurar o resultado, o jogo em seus minutos finais deixou a desejar. A exceção foi a excelente chance desperdiçada pelo atacante Roberto, aos 49 minutos do período, em lance para se consagrar na partida, não fosse a falta de pontaria.

Pela sexta rodada, o Vitória vai ao Maracanã encarar o Fluminense, na quarta-feira. No mesmo dia, o Avaí pega o Ceará em Fortaleza.

Avaí 0 x 0 Vitória

Avaí - Zé Carlos; Émerson Nunes, Rafael (Robson) e Emerson; Patric, Marcinho Guerreiro, Rudnei (Diogo Orlando), Caio (Medina) e Marcos; Anselmo e Roberto. Técnico: Péricles Chamusca.

Vitória - Vinícius; Jonas, Reniê, Wallace e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição, Bida (Neto) e Elkeson; Lenílson (Evandro) e Júnior (Schwenk). Técnico: Ricardo Vieira.

Cartões amarelos - Anselmo e Rudnei (Avaí); Jonas, Elkeson e Vanderson (Vitória).

Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Renda - R$ 29.910,00.

Púbico - 6.178 espectadores.

Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).