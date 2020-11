Avaí supera Botafogo-SP, vence a 3ª seguida e se aproxima do G-4 da Série B

O Avaí engatou a terceira vitória consecutiva e chegou aos cinco jogos sem derrota ao bater o Botafogo-SP por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time catarinense entra de vez na briga pelo acesso.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 36 pontos, na sexta posição, um apenas atrás do Juventude, em quarto. Por outro lado, o Botafogo conheceu sua quarta derrota seguida e ficou estacionado nos 18 pontos, na penúltima posição. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Vitória, com 25.

Em Ribeirão Preto, o primeiro tempo demorou a engrenar. O início foi bem tranquilo, com as duas equipes se estudando. Da jogada ensaiada, o Avaí abriu o placar aos 20 minutos. Valdívia cobrou falta para Fagner Alemão, que colocou a bola na cabeça de Airton. O atacante testou firme para colocar a bola no fundo das redes.

O segundo quase saiu em uma pintura. Romulo aproveitou a sobra na entrada da pequena área e tentou uma bicicleta. A defesa afastou. O Botafogo, que continuou mostrando muito nervosismo, foi responder apenas aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio, Romão desviou, Rafinha completou, mas jogou para fora.

Os minutos finais foram de uma leve pressão do time de Ribeirão Preto, mas na melhor chance Matheus Alessandro obrigou Glédson a fazer uma grande defesa para assegurar a vitória parcial da equipe visitante.

A etapa complementar caiu muito de produção. O Avaí voltou com uma outra estratégia, recuou e começou a marcar atrás da linha do meio de campo. A tática anulou os espaços do Botafogo, que já vinha sofrendo com a criação. A equipe paulista teve ainda mais dificuldade e pouco assustou.

E foi assim até o final. O Avaí ainda subiu a marcação ao sentir que o Botafogo estava se perdendo dentro da partida e ficou mais perto do segundo gol do que seu adversário de empatar.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Figueirense na quinta-feira, às 21h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Na sexta-feira, às 22h30, o Avaí visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 0 x 1 AVAÍ

BOTAFOGO - Darley; Valdemir (Jonata Machado), Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão; Elicarlos, Jeferson e Matheus Anjos (Bady); Matheus Alessandro (Judivan), Ronald (Matheus Índio) e Rafinha (Dudu). Técnico: Moacir Júnior.

AVAÍ - Glédson; Fagner Alemão, Airton, Alan Costa e Ramon (Vinícius Jaú); Ralf, Leandrinho (Getúlio), Pedro Castro (Rafael Pereira) e Valdívia (Luan Silva); Ronaldo Silva (Gastón Rodriguez) e Romulo. Técnico: Bruno Gonçalo.

GOL - Airton, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Glédson e Ramon Pereira (Avaí).

ÁRBITRO - Tiago Nascimento dos Santos (PE).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).