Avaí supera o Coritiba e sobe para a terceira posição da Série B

Em confronto direto na briga por um lugar no G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí bateu o Coritiba por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 10.ª rodada, nesta sexta-feira de muito frio.

O time da casa chegou aos 18 pontos, assumindo a terceira colocação e ultrapassando o próprio adversário, que permanece com 17, agora em quarto. Neste sábado, Figueirense e Vila Nova ainda entram em campo. Os dois têm 14 pontos e, se vencerem, ultrapassam o Coritiba pelo saldo de gols.

O time da casa foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu criar muitos lances de perigo. Na jogada mais aguda, Ayrton aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e completou de cabeça, mas a bola passou à direita do gol defendido pelo goleiro Wilson.

O visitante tentava responder nos contragolpes, mas tinha dificuldade para acionar o experiente centroavante Alecsandro, muito isolado no comando de ataque.

O domínio catarinense persistiu no segundo tempo até os 18 minutos, quando Romulo deu passe na medida para o lateral-esquerdo Capa completar de primeira e abrir o placar com um chute cruzado. O Coritiba ainda buscou o empate e mostrou mais volume, porém pecou na eficiência.

Para garantir a vitória, aos 44 minutos, o veterano meia Marquinhos deu lançamento para Renato, que foi derrubado por Nathan e o árbitro carioca Rodrigo Carvalhaes de Miranda deu pênalti. O próprio Marquinhos bateu com tranquilidade, fechando a vitória.

O Coritiba volta a campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Na sexta, o Avaí visita o Boa, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 0 CORITIBA

AVAÍ - Aranha; Fagner Alemão, Betão e Airton; Lourenço (Carlos Alberto), Judson, Matheus Barbosa, Renato e Capa (João Paulo); Romulo e Rodrigão (Marquinhos). Técnico: Geninho.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e William Matheus; Vitor Carvalho, Vinícius Kiss (Nathan), Yan Sasse e Chiquinho (Pablo); Alecsandro e Iago (Alisson Farias). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Capa, aos 18, e Marquinhos (pênalti), aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson e Marquinhos (Avaí); Alex Alves, Vinícius Kiss e Iago (Coritiba).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA - R$ 94.436,00.

PÚBLICO - 4.376 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).