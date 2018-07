Avaí supera o Sport de Luxemburgo e comemora a primeira vitória no Brasileirão

Ainda não foi dessa vez que o técnico Vanderlei Luxemburgo venceu a primeira partida no comando do Sport. No segundo jogo sob o comando dele, o time pernambucano foi derrotado pelo Avaí por 1 a 0, na Ressacada, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia do treinador, na quarta, o Sport empatou com o Botafogo e foi eliminado da Copa do Brasil.

Com a primeira vitória - e o primeiro gol em seu retorno à primeira divisão -, o Avaí chegou a quatro pontos, deixando a zona do rebaixamento. O Sport tem a mesma pontuação e fica atrás pelo saldo de gols (-3 para os catarinenses e -4 para os pernambucanos).

Sob chuva, o Avaí começou mais atento e criou as principais chances da primeira etapa. De tanto insistir, aos 32 minutos, Rômulo abriu o placar. Capa fez boa jogada pela esquerda, a defesa cortou mal e a bola sobrou para o atacante completar para as redes, no primeiro gol anotado pelo time catarinense nesta edição do Brasileirão.

Mesmo após o gol, o time da casa seguiu melhor e por pouco não ampliou antes do intervalo. O experiente meia Juan, estreante da partida, encontrou Júnior Dutra livre dentro da área e o chute do atacante acertou o travessão.

Na segunda etapa, Luxemburgo tentou deixar o Sport com mais posse de bola, promovendo as entradas dos meias Thomás e Thallyson nas vagas dos atacantes Osvaldo e Rogério.

As mudanças deixaram o time visitante mais articulado, mas o mandante se fechava e impedia que o adversário conseguisse se infiltrar na defesa para finalizar. Com uma defesa bem postada, os catarinenses conseguiram se segurar até o apito final e garantiram a importante vitória de um time que entrou na competição para evitar o rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, para a disputa da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Avaí visita o Atlético-MG, no Independência, às 19h30, e o Sport recebe o Flamengo, na Ilha do Retiro, às 21h45, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 SPORT

AVAÍ - Maurício Kozlinski; Diego Tavares, Fagner Alemão, Betão e Capa; Luan, Judson (Wellington Simião), Marquinhos (Lourenço) e Juan; Júnior Dutra (Willians) e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

SPORT - Magrão; Fabrício (Marquinhos), Ronaldo Alves, Durval e Evandro; Anselmo, Rithely e Diego Souza; Rogério (Thallyson), André e Osvaldo (Thomás). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL - Rômulo, as 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fagner Alemão, Betão, Luan e Lourenço (Avaí); Anselmo, Rithely e Osvaldo (Sport).

ÁRBITRO - Wagner Reway (SC).

RENDA - R$ 95.196,00.

PÚBLICO - 4.646 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).