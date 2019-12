Avaí anuncia contratação do meia Valdivia, ex-Vasco e São Paulo

O Avaí surpreendeu na noite desta sexta-feira ao anunciar a contratação do meia Valdivia, que disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco. O jogador era um antigo desejo do clube catarinense, que vinha encontrando dificuldade em acertar valores, o que acabou sendo resolvido entre diretoria e agentes do atleta.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro veta projeto que obrigava SUS a garantir sangue e remédios a pacientes

Valdivia, de 25 anos, começou a carreira no Internacional e não demorou a despertar atenção do futebol nacional. Em 2016 era cotado na seleção olímpica, mas uma lesão acabou o tirando da convocação para os Jogos do Rio. Depois disso, rodou por Atlético-MG, São Paulo e Vasco, mas não com o mesmo sucesso.

Pelo Internacional, Valdivia, que foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2012, conquistou dois estaduais e duas edições da Recopa Gaúcha. Ele vinha sendo cotado por outros clubes da Série B, a exemplo do Cuiabá, mas optou pelo projeto do Avaí. O clube catarinense prometeu buscar o título em 2020, principalmente após o rebaixamento na atual temporada.

A diretoria do Avaí já oficializou as chegadas dos zagueiros Airton e Rafael Pereira, do lateral-direito Arnaldo, dos volantes Bruno Silva e Wesley e dos atacantes Rildo, Alemão, Gustavo Poffo - os dois últimos na equipe sub-23.

O Avaí estreará no Campeonato Catarinense na semana de 22 de janeiro contra a Chapecoense, também rebaixada no Brasileirão. Antes, no dia 18, entrará em campo pela primeira vez na temporada. O adversário é o Brusque, pela Recopa Catarinense.