Avaí surpreende e demite técnico Rodrigo Santana após eliminação no Catarinense

O técnico Rodrigo Santana não resistiu à eliminação do Avaí para a rival Chapecoense pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, na última quinta-feira. Neste sábado, o clube de Florianópolis anunciou a demissão do treinador.

"Rodrigo Santana não é mais o técnico do Avaí. O clube agradece seus trabalhos e deseja boa sorte em sua caminhada profissional", publicou o Avaí em breve nota nas redes sociais.

O treinador chegou ao Avaí já em 2020, após passagem pelo Atlético-MG no ano anterior. Ele chegou para substituir o português Augusto Inácio, que por sua vez durou apenas sete partidas no cargo.

Pelo clube catarinense, Santana teve uma breve passagem. Foram apenas cinco jogos disputados, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Ele deixa a equipe com aproveitamento de 46,6%.

Logo na sua chegada, o treinador venceu os dois primeiros jogos, contra Tubarão, por 2 a 0, e Juventus-SC, por 2 a 1. Na sequência, fechou a primeira fase do estadual com empate por 1 a 1 com o Concórdia.

Classificado para as quartas de final como líder da primeira fase, o Avaí enfrentou a Chapecoense, que avançou na oitava posição, mas não fez valer a melhor campanha. O time de Chapecó venceu a partida de ida por 2 a 0 e segurou empate por 1 a 1 na última quinta-feira para eliminar o rival.

Agora, o Avaí busca um novo treinador para a sequência da temporada, tendo a Série B do Campeonato Brasileiro como prioridade, buscando um retorno à elite do futebol nacional.