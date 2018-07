Avaí tem reforços para 'decisão' contra o Atlético-MG

O jogo marca a estreia do técnico Vágner Benazzi no Campeonato Brasileiro, que passa a adotar o esquema tático com três zagueiros e dois alas mais avançados para apoiar o ataque (3-5-2).

Separado por dois pontos do adversário na tabela de classificação (30 a 28 do Atlético), o Avaí encara a partida como decisiva para as pretensões de permanência na Série A em 2011. O time precisa somar pelo menos 17 dos 27 pontos em disputa nas suas últimas nove partidas no campeonato.

"Temos que enfrentar o Atlético simplesmente pensando em vencer. Pode ser de meio a zero, um a zero, mas não podemos sair de lá nem com o empate nem com um resultado negativo", defendeu Bruno, que poderá atuar improvisado na zaga, caso Rafael não se recupere a tempo da partida. O volante Rudnei cumpre suspensão por expulsão. Os volante Marcinho Guerreiro e Diogo Orlando, os meias Caio e Leandro Bonfim e o atacante Vandinho permanecem fora da equipe em tratamento de lesões.