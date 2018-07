Avaí tem volta de Marquinhos e busca reação em duelo contra o Vasco

O Avaí tem um retorno importante para o confronto diante do Vasco. Após cumprir suspensão na derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, o meia Marquinhos retoma a braçadeira de capitão e a titularidade neste sábado, às 19 horas, em São Januário, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador relatou a importância de pontuar nesse início de competição, mas deixou claro que o time está maduro para se recuperar na tabela.

"Jogamos muito mal diante do Atlético-GO e precisamos tirar lição daquele jogo. O time está pressionado, mas a pressão é nossa também pelos resultados. Com calma e força vamos chegar lá. O grupo do Avaí está maduro e pode se recuperar. A competição está no início, mas não podemos nos afastar da turma que está à frente", disse o líder do time dentro de campo.

Apesar de contar com o retorno do ídolo da equipe, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o zagueiro Betão e com o meia Luan, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para completar, segue sem o zagueiro Alemão, que continua entregue ao departamento médico. Airton e Judson serão os substitutos na equipe.

"Teremos algumas mudanças, mas confiamos nos atletas que estão entrando e ganhando a sua oportunidade. Precisamos ter concentração e calma neste momento para buscar as melhores alternativas. Só assim nós vamos chegar ao gol adversário", destacou o comandante.

Atualmente, o Avaí aparece na vice-lanterna do Brasileirão, com cinco pontos, um atrás do Atlético-MG, que hoje encabeça a zona de rebaixamento, no 17º lugar.