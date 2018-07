Avaí tenta manter o embalo contra o Fluminense para fugir do rebaixamento

O time catarinense ocupa a 16.ª colocação com 38 pontos, um a mais do que o Coritiba, a primeira equipe da degola. Enfrentará um adversário que está quatro pontos na frente e que precisa do resultado positivo para, matematicamente, não ter mais chances de ir para Série B.

O técnico Raul Cabral, que comandará o Avaí pela segunda vez, terá o retorno do zagueiro Jubal. No entanto, terá três baixas para a partida por conta do terceiro cartão amarelo: o volante Eduardo Neto, o lateral-esquerdo Romário e o meia Everton Silva, que entrou no decorrer da última partida.

Na vaga de Eduardo Neto, o mais provável é que entre Renan, mas o treinador também tem as opções de Adriano e Tinga. Na esquerda, Eltinho é o reserva imediato. O restante da equipe será a mesma que venceu o Joinville por 2 a 1 na última rodada.