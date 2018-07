Avaí terá estreia de Vágner Benazzi diante do Emelec

Em crise depois do empate com o Flamengo, que o deixou a um ponto de entrar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Avaí tem nesta quarta-feira uma oportunidade para melhorar seu ambiente. O time catarinense enfrenta o Emelec, a partir das 22 horas, em Guayaquil, no Equador, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O time catarinense terá como maior atrativo a estreia do técnico Vágner Benazzi, que assumiu no lugar do interino Edson dos Santos. O novo comandante dirigiu apenas um treino, mas disse que o Avaí tem condição de voltar ao Brasil com um bom resultado. A preparação para o jogo será na base de vídeos e conversa.

"Chegamos com a expectativa de jogar contra um adversário duro como o Emelec. Eles têm jogadores importantes que temos visto nos vídeos", disse Benazzi, que faz mistério sobre a escalação do Avaí. É provável, porém, que ele faça mudanças com relação ao time que empatou em casa com o Flamengo no domingo.