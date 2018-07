Avaí terá mudanças para encarar Botafogo no Rio Com três mudanças no time titular, o Avaí enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Engenhão. E a missão do time catarinense é tentar iniciar a fuga da zona do rebaixamento, condição que convive desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro - atualmente, está na vice-lanterna, com apenas sete pontos.