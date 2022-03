Avaí dispensa dupla de jogadores após ida à balada que terminou em tiroteio

O meia Lourenço e o atacante Jô tiveram seus contratos rescindidos pela diretoria do Avaí após frequentarem uma balada que terminou em confusão e tiroteio, na madrugada da última segunda-feira. Na festa, realizada em uma casa noturna em São José, cidade da Grande Florianópolis, houve uma confusão envolvendo outros frequentadores. A festa terminou em tiroteio do lado de fora. Os jogadores não tiveram nenhuma participação no ocorrido.

"O Avaí informa a rescisão de contrato dos atletas Jô e Lourenço. A instituição conduziu avaliação detalhada da situação envolvendo os atletas antes de tomar a decisão. O clube agradece aos atletas pelos serviços prestados dentro de campo e deseja sucesso na carreira", comunicou a diretoria.

Lourenço tem 24 anos e estava no Avaí desde 2017 - foi emprestado ao Santa Cruz em 2020 -, mas seu contrato estava próximo do fim e ele ainda não havia sido chamado para tratar da renovação. Foram 13 jogos e um gol nesta temporada. Também no Avaí desde 2017, Jô tem 23 anos e vinha tentando a rescisão do contrato na Justiça para acertar com o Athletico-PR. Nesta temporada, o atacante disputou seis partidas e não balançou as redes nenhuma vez.

O Avaí não entrou em detalhes sobre a festa em que estavam dois de seus atletas. Preferiu encerrar os contratos que já estavam sendo renegociados.