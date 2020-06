Avaí vai acionar Justiça para conseguir liberação do estádio da Ressacada

O Avaí não vai ficar esperando a prefeitura de Florianópolis para conseguir a liberação do estádio da Ressacada visando o retorno do Campeonato Catarinense no dia 8 de julho. O presidente Francisco Battistotti tentará usar as dependências do clube na capital via Justiça.

Além de receber os jogos do Campeonato Catarinense, o Avaí quer a liberação para poder usar o estádio para a realização dos treinos presenciais. Com o veto por parte da prefeitura de Florianópolis, o clube precisou se deslocar até Palhoça, vizinha à capital, para realizar tais atividades.

Além de buscar através da Justiça a liberação, o mandatário explicou que não tem interesse em ser declarado campeão estadual sem entrar em campo, mas quer que isso seja um direito do clube caso o campeonato seja encerrado.

Recentemente, o Avaí enviou um ofício à Federação Catarinense de Futebol (FCF) tendo o título antecipado como uma das propostas. A entidade rebateu e, através de seu presidente, falou que obrigaria o clube a entrar em campo caso não quisesse ser punido.

Por fim, o Avaí garantiu que apresentou todos os protocolos de segurança, em trabalho realizado com o médico Luis Fernando Funchal, para conseguir a liberação do estádio da Ressacada. No entanto, Battistotti afirmou que o prefeito Gean Loureiro sequer avaliou a questão.

O Avaí entrará em campo pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense no dia 8 de julho, na Arena Condá, em Chapecó (SC), diante da Chapecoense.