Avaí vai ao Mineirão desfalcado do atacante Vandinho O atacante Vandinho poderá ser a novidade no time do Avaí para o jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão muscular na fase final do Campeonato Catarinense e passará por um teste horas antes do jogo.