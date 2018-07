Avaí vai até Belo Horizonte para quebrar série de derrotas na luta contra queda

O Avaí precisa mais do que nunca de uma vitória para se manter vivo na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com três derrotas consecutivas, o time segue na vice-lanterna da competição e uma derrota o coloca com um pé na Série B de 2018. Jogando fora de casa, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o time do técnico Claudinei Oliveira enfrenta o Cruzeiro às 19h30 desta quarta-feira, pela 35.ª rodada.

Com 35 pontos, o time catarinense está quatro atrás do Vitória, que é o primeiro clube fora do rebaixamento. Uma derrota em Minas Gerais deixará o Avaí em situação mais complicada, já que restarão três rodadas para o fim do campeonato - nove pontos em disputa. Depois do Cruzeiro, o clube catarinense tem pela frente Palmeiras, Atlético Paranaense e Santos.

Pedro Castro deve ser a única mudança do Avaí no time titular. O meia cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Corinthians e agora volta a ficar à disposição de Claudinei Oliveira. Luanzinho, de apenas 17 anos, deve mais uma vez voltar para o banco de reservas. Apesar da velocidade, ele ainda é tratado com cautela em Florianópolis, até pela idade e o momento que o clube atravessa na competição.

Maicon, lateral-direito que já disputou Copa do Mundo com a seleção brasileira, aparece na outra ponta da história. Experiente, ele será mantido no time titular. "Nos colocamos nesta situação e agora cabe a nós tirarmos. Essas quatro partidas são decisões e enquanto houver possibilidades vamos lutar muito para deixar o Avaí na primeira divisão", disse o jogador no último treino antes de viajar para a capital mineira.