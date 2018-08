Avaí vence, amplia jejum do São Bento e mantém série invicta na Série B

O Avaí chegou neste sábado ao nono jogo seguido sem derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. A marca foi conquistada na vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, que agora não vence há cinco partidas, acumulando a terceira derrota seguida. O duelo foi válido pela 23.ª rodada, sendo disputado no estádio Walter Ribeiro.

Com o resultado, o Avaí ganha uma posição dentro da zona de acesso e fica em terceiro lugar, com 39 pontos. Já o São Bento segue na zona de rebaixamento e ainda caiu para a 18.ª colocação, com 25 pontos.

O time paulista entrou em campo com uma postura ofensiva e deu trabalho para a defesa adversária. As melhores jogadas saíram do pé de Diogo Oliveira. Aos 24 minutos, ele protagonizou bom lance pela esquerda e cruzou. No meio do caminho, o zagueiro Marquinhos Silva interceptou a bola e o árbitro marcou pênalti por toque de mão. Anderson Salles não cobrou bem, a bola desviou em Aranha e explodiu na trave.

Nos minutos finais, depois de certo domínio do São Bento, o Avaí cresceu no jogo e passou a frequentar mais o campo de ataque. Aos 42 minutos, conseguiu abrir o placar, quando Renato cruzou e Romulo acertou um belo voleio.

O São Bento voltou para o segundo tempo em ritmo acelerado e conseguiu assustar o Avaí em alguns momentos, mas logo perdeu força. Ainda que conseguisse ficar com a bola nos pés, rondando a área adversária, o time paulista mostrava muita dificuldade na hora da infiltração. Assim, não conseguia transformar o volume de jogo em chances claras. Os catarinenses foram eficientes na marcação e garantiram resultado positivo.

O São Bento volta a campo às 20h30 da próxima terça-feira, quando visita o Oeste, na Arena Barueri. O Avaí joga apenas no próximo sábado, em clássico contra o Figueirense, às 16h30, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 1 AVAÍ

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Samuel Santos, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira (Luidy) e Diogo Oliveira (Daniel); Cléo Silva (Francis), Ronaldo e Joãozinho. Técnico: Marquinhos Santos.

AVAÍ - Aranha; Airton, Betão e Marquinhos Silva; Guga, Judson, André Moritz (Pedro Castro), Renato (Matheus Barbosa) e Capa; Romulo (Luan) e Rodrigão. Técnico: Geninho.

GOL - Romulo, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Souza (MG).

CARTÕES AMARELOS - Diogo Oliveira e Fábio Bahia (São Bento); André Moritz, Betão e Marquinhos (Avaí).

RENDA - R$ 23.410,00.

PÚBLICO - 1.745 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).