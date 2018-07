Avaí vence Boa e empata com a Ponte Preta na liderança

O Avaí completou seu 12.º jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer neste sábado o Boa, por 2 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 26.ª rodada. O time catarinense divide a liderança com a Ponte Preta, com 49 pontos, 14 vitórias, saldo de gols 17 e só perde a primeira posição pelo número de gols marcados: 43 a 39. Os mineiros, que não perdiam há sete rodadas, continuam com 41 pontos, na sexta posição.

Este jogo foi marcado por várias homenagens ao torcedor João Augusto Grah, morto na madrugada de quarta-feira em Balneário Camboriú. Ele voltava de Curitiba, onde viu a partida contra o Paraná, quando seu micro-ônibus foi atingido por várias pedradas. Uma delas atingiu sua cabeça.

Torcedores de uma torcida organizada do Marcílio Dias foram identificados como os autores do crime. O time do Avaí entrou em campo com uma faixa e várias bandeiras alusivas estavam espalhadas pelas arquibancadas. Houve também um minuto de silêncio no círculo central.

O JOGO - Aproveitando bem os espaços no meio de campo por falta de marcação do time visitante, o Avaí passou a dominar o jogo e criar chances logo nos primeiros minutos. Aos seis, Marquinhos levantou a bola para Diego Felipe, na grande área, ele bateu de primeira e João Carlos fez grande defesa. Aos 10 minutos, o goleiro apareceu de novo ao espalmar chute de longe de Marquinhos.

O Boa ameaçou num chute cruzado de Malaquias, mas para fora, aos 15 minutos. Dois minutos depois, houve um pênalti de Piauí em cima de Anderson Lopes. Ele até foi tocado, mas exagerou na encenação. Na cobrança, Marquinhos esperou o goleiro cair de lado para tocar no meio do gol: 1 a 0, aos 19 minutos. Foi seu quinto gol na competição, seu 48.º gol pelo clube.

Melhor na marcação, o Boa ganhou força para chegar ao ataque. A sua melhor chance saiu numa cabeçada de Tomas após levantamento da linha de fundo de Tinga. O goleiro Vagner saltou e espalmou para o lado, numa grande defesa.

Após o intervalo, o time mineiro voltou com Pedro Augusto no ataque no lugar de Malaquias. E mais adiantado. Poderia ter empatado aos oito minutos, quando Tinga bateu de pé trocado, de esquerda, e Vagner mandou para escanteio, garantindo a vantagem. O Boa continuou em cima e Diego apareceu livre para finalizar pelo lado direito, mas Vagner fez outra grande defesa ao espalmar.

Acuado, o Avaí não se arriscou muito ao ataque. Mas assustou num chute de longe de Marquinhos, aos 31 minutos, que João Carlos mandou para escanteio. Depois disso, preferiu se garantir na defesa para comemorar outra vitória, a 14.ª na competição. Mesmo assim, num lance atípico, ampliou aos 43 minutos. Eltinho chutou, o volante Josa salvou em cima de linha, porém chutou a bola na cabeça do goleiro João Carlos. Gol contra.

No próximo sábado, às 16h20, pela 27.ª rodada, o Avaí volta a atuar em casa, desta vez diante do Náutico. Coincidentemente o Boa também vai enfrentar um time pernambucano, o Santa Cruz, mas sexta-feira, às 19h30, no Estádio do Arruda, em Recife.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 BOA

AVAÍ - Vagner; Bocão (Júlio César), Antônio Carlos, Pablo e Marrone (Eltinho); João Felipe, Eduardo Neto, Diego Felipe e Marquinhos; Anderson Lopes e Roberto (Wilker). Técnico: Geninho.

BOA ESPORTE - João Carlos; Tinga, Thiago Carvalho, Lula e Piauí (France); Josa, Wellington, Tomas e Clébson (Morato); Malaquias (Pedro Augusto) e Diego. Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Marquinhos (pênalti), aos 19 minutos do primeiro tempo. João Carlos, contra, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Neto (Avaí); Lula, Josa e Piauí (Boa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).