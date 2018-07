Avaí ganha clássico contra a Chapecoense e foge da zona de perigo

No único clássico regional desta 13ª rodada do Brasileirão, Avaí e Chapecoense se enfrentaram no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, e o time da casa levou a melhor no duelo, vencendo por 2 a 1. Com o resultado, os anfitriões deixaram a zona de rebaixamento e chegaram aos 14 pontos, na 13ª posição. A Chapecoense ocupa a oitava colocação, com 19 pontos.

Sem vencer há seis partidas, o Avaí foi para cima da Chapecoense desde o início do jogo. Com três jogadores de frente, a equipe da casa pressionou os visitantes e abriu o placar logo aos 9 minutos de bola rolando. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Emerson desviou no primeiro poste para balançar as redes.

A Chapecoense pareceu sentir o gol, pois dez minutos depois o time parou para a jogada que ampliaria a vantagem dos donos da casa. Renan Oliveira passou fácil pelo meio da marcação e tocou na direita para Roberto, que ligou para William sozinho, cara a cara com Danilo, marcar o segundo.

A reação da Chapecoense só viria no segundo tempo. E sem demora. Aos 2 minutos, Bruno Rangel recebeu passe de Cleber Santana e chutou colocado para descontar no marcador. Três minutos depois, Apodi cruzou a bola para a área e o goleiro Vagner deu de soco nos pés de Hyoran, que acabou chutando em cima de Jéci.

A partida ainda teve um pênalti desperdiçado por William, aos 34 minutos, e chute perigoso de Neto aos 46 minutos, que quase colocou os times em igualdade no placar.

Na próxima rodada, a Chapecoense vai a Curitiba enfrentar o Atlético-PR, em jogo marcado para às 11h de domingo. No mesmo dia, o Avaí viaja para Belo Horizonte onde tem confronto com o Cruzeiro, no Mineirão, a partir de 18h30.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 CHAPECOENSE

AVAÍ - Vagner; Everton Silva, Jéci, Emerson, Romário; Renan (Pablo), Eduardo Neto, Renan Oliveira; Romulo (Tauã), Roberto (Tinga) e William. Técnico: Gilson Kleina.

CHAPECOENSE - Danilo; Apodi, Rafael Lima, Neto, Dener Assunção; Elicarlos, Bruno Silva (Wanderson), Cleber Santana, Camilo (Maranhão), Hyoran (Tiago Luis); Bruno Rangel. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Emerson, aos 9, e William, aos 19 minutos do primeiro tempo; Bruno Rangel, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everton Silva, Roberto, Romário e Tauã (Avaí); Dener Assunção e Bruno Silva (Chapecoense).

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).