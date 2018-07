Avaí vence clássico e coloca o Figueirense na zona de rebaixamento

No quinto clássico do ano entre Figueirense e Avaí, a equipe azul levou a melhor e venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Renan Oliveira, quase no final do jogo. A derrota colocou o time alvinegro na zona de rebaixamento, em 17.º com 27 pontos. O rival subiu para 15.º, com 29.

A chuva atrapalhou o início da partida e os times só se soltaram mais a partir dos 20 minutos. O Avaí foi melhor e levou perigo ao gol de Alex Muralha por duas vezes. Na melhor chance, aos 40, Renan Oliveira tocou para Léo Gamalho, que precisou se levantar de um escorregão para chutar em cima do goleiro alvinegro.

Os donos da casa tiveram chance de abrir o placar aos 39 minutos, quando Clayton ficou na cara do gol, livre da defesa que havia tentado deixar o atacante em impedimento. Mas o atacante mandou para fora.

Na volta do intervalo, o Figueirense reclamou pênalti logo aos 6 minutos. Clayton foi atropelado por um carrinho de Vagner. O árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza nada marcou. Com a volta da chuva, o jogo perdeu ritmo e sobraram faltas duras.

Os técnicos Renê Simões e Gilson Kleina tentavam mudar alguma coisa por meio dos reservas. Melhor para o treinador avaiano, que colocou Anderson Lopes aos 31 minutos. Três minutos depois, o Avaí puxou contra-ataque, Léo Gamalho recuperou bola na direita e tocou para o atacante, que chutou prensado. Na sobra, Renan Oliveira fuzilou no ângulo para abrir o placar.

O segundo gol quase veio aos 36 minutos, mas Anderson Lopes bateu para fora. Daí até o final os donos da casa pressionaram, mas não foi suficiente para conseguir o empate.

Na próxima rodada, a 27.ª, o Figueirense pega o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, neste sábado, às 18h30. Já o Avaí recebe o São Paulo, neste domingo, a partir das 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 x 1 AVAÍ

FIGUEIRENSE - Alex Muralha; Sueliton (França), Bruno Alves, Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso; Paulo Roberto, Fabinho, Yago (João Vitor) e Celsinho; Clayton e Elias (Marcão). Técnico: René Simões.

AVAÍ - Vagner; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Emerson e Romário; Adriano (Claudinei), Eduardo Neto, Rudnei (Tinga), Everton Silva (Anderson Lopes) e Renan Oliveira; Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Renan Oliveira, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos Pedroso (Figueirense); Nino Paraíba, Renan Oliveira e Adriano (Avaí).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 195.160,00.

PÚBLICO - 9.618 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).