Avaí vence confronto direto com a Ponte Preta e cola no G-4

O Avaí levou a melhor no confronto direto contra a Ponte Preta na disputa para chegar perto do G-4, a zona de acesso. Jogando nesta sexta-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o time catarinense superou os campineiros por 1 a 0, com gol de Thiago Carleto em linda cobrança de falta. O confronto foi válido pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com a vitória, o Avaí chegou aos 20 pontos, lutando para entrar no grupo dos quatro primeiros colocados. A Ponte Preta, por sua vez, permanece com 17, na zona intermediária da tabela de classificação.

Com as duas defesas levando a melhor na maioria das jogadas, o que menos se viu na primeira etapa foi futebol. Na base da ligação direta, os dois times tentavam criar, mas pouco ofereciam perigo aos gols de Vagner e Roberto.

No segundo tempo, porém, o panorama mudou. Com os mandantes dispostos a colocarem a bola no chão e buscarem o gol, não demorou para o zero sair do placar. Aos 12 minutos, o ex-lateral-esquerdo da Ponte Preta, Thiago Carleto, acertou linda cobrança de falta e abriu o placar.

Com a desvantagem, o time visitante bem que tentou chegar ao empate. Em sua melhor oportunidade, Cafu exigiu linda defesa de Vagner, que garantiu a vitória.

O Avaí volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Joinville, fora de casa, às 16h20. Já a Ponte Preta joga no mesmo dia e horário, em casa, contra o Vasco. Os jogos são válidos pela 13.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 0 PONTE PRETA

AVAÍ - Vagner; Bocão, Pablo, Bruno Maia e Thiago Carleto; Eduardo Costa, Diego Felipe, Cléber Santana e Marquinhos (Eduardo Neto); Paulo Sérgio (Roberto) e Anderson Lopes (Héber). Técnico: Geninho.

PONTE PRETA - Roberto; Diego Borges, Tiago Alves, Luan e Bryan; Alef (Léo Cittadini), Juninho e Elton; Cafu, Edno (Miguel) e Alexandro (Rafael Costa). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Thiago Carleto, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cléber Santana, Pablo, Roberto e Héber (Avaí); Jonathan Cafu (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.704 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).