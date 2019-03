Avaí vence e ABC precisa dos pênaltis para avançar na Copa do Brasil

Avaí e ABC confirmaram o favoritismo e avançaram à terceira fase da Copa do Brasil em jogos disputados nesta quinta-feira, ambos como mandantes. O Avaí venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, enquanto o ABC sofreu mais. Após empate por 2 a 2 com o Moto Club, garantiu sua vaga nos pênaltis: 5 a 3.

Na Ressacada, em Florianópolis, o Avaí foi melhor e ganhou com gols de Daniel Amorim, ambos no segundo tempo. Faturou, assim, premiação de R$ 1,2 milhão e agora vai medir forças com o Vasco, que eliminou o Serra-ES.

No Frasqueirão, em Natal, o ABC sofreu para conquistar sua vaga. Saiu perdendo por 2 a 0 para o Moto Club, com gols marcados por Márcio Diogo. Depois, diminuiu com Maurício e empatou aos 42 minutos com uma gol de cabeça de Rodrigo Rodrigues. Na decisão dos pênaltis, se deu melhor e venceu a disputa por 5 a 3. O seu próximo adversário vai ser o Santa Cruz.

Na terceira fase, a Copa do Brasil vai adotar o sistema de jogos de ida e volta. Os mandos de campo vão ser sorteados nesta sexta-feira, às 11 horas, na sede da CBF.