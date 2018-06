Avaí vence Figueirense e encosta no arquirrival na tabela da Série B

Clássico é clássico. Mesmo pior posicionado na tabela de classificação e jogando fora de casa, o Avaí venceu o Figueirense na tarde deste sábado, por 1 a 0, diante de um público superior a 13 mil pessoas no estádio Orlando Scarpelli. O jogo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O gol de Rodrigão no início do segundo tempo fez o Avaí chegar aos oito pontos e subir para a oitava colocação, encostando no rival Figueirense, que conheceu a segunda derrota seguida e estacionou nos nove, perdendo a chance de entrar no G-4 (zona de classificação à elite).

O primeiro tempo foi bastante truncado e com poucos lances de perigo. Jogando em casa, o Figueirense teve mais posse de bola e criou sua melhor oportunidade com Gustavo Ferrareis, que desviou cruzamento de João Paulo e só não marcou porque Betão salvou quase em cima da linha.

Mesmo com uma postura mais defensiva, o Avaí também criou boas oportunidades. No último lance do primeiro tempo, Nogueira afastou mal cruzamento e a bola ficou com Romulo, que bateu rasteiro para a defesa segura de Denis.

O segundo tempo foi dominado pelo Avaí, que antes de abrir o placar aos 18 minutos havia criado duas oportunidades com Renato. Capa cruzou, Rodrigão cabeceou para grande defesa de Denis. No rebote, Renato chutou em cima de Eduardo e a bola voltou para Rodrigão marcar num chute mascado.

O Figueirense não conseguia esboçar uma pressão e ainda viu o Avaí ter um gol de Rodrigão anulado. Nos minutos finais, os donos da casa abusaram das bolas aéreas, mas a zaga adversária ganhou todas.

O Figueirense volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Fortaleza, às 21h30, de novo em Florianópolis (SC), enquanto o Avaí enfrenta o CRB já na terça-feira, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Os jogos são válidos pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 1 AVAÍ

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo Bauermann e Guilherme Lazaroni; Betinho (Matheus Sales), Zé Antônio, Jorge Henrique, João Paulo (Maikon Leite) e Gustavo Ferrareis (Felipe Amorim); André Luis. Técnico: Milton Cruz.

AVAÍ - Aranha; Fagner Alemão, Betão e Airton; Guga, Judson, Renato, André Moritz (Matheus Barbosa) e Capa; Romulo e Rodrigão (Marquinhos). Técnico: Geninho.

GOLS - Rodrigão, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Zé Antônio e Matheus Sales (Figueirense); Romulo e Guga (Avaí).

RENDA - R$ 409.062,00.

PÚBLICO - 13.031 pagantes (13.136 total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).