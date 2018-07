Avaí vence Londrina em casa e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Avaí confirmou sua fama de bom mandante ao conquistar mais três pontos no Campeonato Brasileiro da Série B na Ressacada, com a vitória diante do Londrina pelo placar de 1 a 0, em partida realizada nesta noite fria e de chuva de terça-feira, pela 18.ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Diego Jardel.

Dos 23 pontos conquistados pelo Avaí até o momento, 20 foram como mandante, deixando clara a instabilidade do time longe da Ressacada. O time catarinense está na 11.ª colocação. O Atlético-GO, quarto, tem 29, enquanto o Bragantino, primeiro da zona de rebaixamento, soma 17. O Londrina, que perdeu grande chance de encostar no G4, tem 25 pontos.

Tentando embalar na competição para se aproximar do G4 e se distanciar da zona de rebaixamento, o Avaí fez os 15 minutos iniciais de muita pressão para cima do Londrina. A primeira grande chance saiu dos pés de Jajá, que obrigou uma grande defesa do goleiro Marcelo Rangel. No lance seguinte, Renato, em cobrança de falta, colocou a bola no travessão.

O Londrina foi equilibrando as ações e chegou com perigo aos 24 minutos. Zé Rafael deixou com Léo, que mandou rente à trave. No chute de Rondinelly, foi a vez de Renan salvar o Avaí. A resposta veio na cabeça de William, para fora. O final do primeiro tempo foi de muito equilíbrio e jogadas ásperas, responsáveis por três amarelos nesta primeira etapa.

O Avaí voltou para o segundo tempo com a mesma intenção do anterior: surpreender o Londrina no início. E assim o fez. Aos quatro minutos, Diego Jardel recebeu de costas da marcação, partiu para cima e soltou o pé de fora da área, mandando a bola no ângulo, sem chances para Marcelo Rangel.

Em vantagem no placar, o clube catarinense abriu mão de atacar e se preocupou em segurar o resultado. O Londrina adiantou a marcação, esboçou uma pressão, mas não conseguiu furar a boa defesa do Avaí. O veterano Itamar até tentou uma ou outra jogada de mais efeito, porém, sem sucesso.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Bragantino na terça-feira, às 19h15, no Estádio do Café. Mesmo dia e horário da partida entre Avaí e Brasil no Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 LONDRINA

AVAÍ - Renan; Fagner Alemão, Fábio Sanches, Gabriel e Capa; Luan, Jajá (Judson), Renato e Diego Jardel; Lucas Coelho (Tatá) e William (Romarinho). Técnico: Silas Pereira.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Everson Sena, Marcondes e Léo Pelé; Germano, Anderson, Rondinelly (Netinho) e Zé Rafael; Jô (Paulinho Moccelin) e Keirrison (Itamar). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL - Diego Jardel, aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Igor Júnio Benevenuto (MG).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Sanches, Renato, Diego Jardel, Luan e Gabriel (Avaí); Marcondes, Itamar e Paulinho Moccelin (Londrina).

RENDA - R$ 32.441,00.

PÚBLICO - 2.785 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).