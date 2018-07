Avaí vence o ASA e confirma a reação na Série B O Avaí comprovou a reação na Série B do Brasileiro e, com gols do volante Rodrigo Thiesen e do atacante Luciano, venceu o ASA, por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio da Ressacada, pela 15.ª rodada. A partida foi difícil para os catarinenses e só melhorou quando o zagueiro Samuel foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo.