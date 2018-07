Avaí vence o CRB e se mantém na briga pelo acesso

Sem conseguir uma campanha regular na competição, o time catarinense se encontra na sétima colocação, com 46 pontos, sete a menos que o São Caetano, primeiro do G4. Já o CRB vem no 16.º lugar, com 29 pontos, e não vence há sete jogos - dois empates e cinco derrotas.

O Avaí começou a partida pressionando o CRB, mas encontrava muitas dificuldades para furar o bloqueio adversário, que entrou em campo priorizando a marcação, no esquema 4-5-1. Antes de abrir o placar aos 23 minutos, o time catarinense acertou uma bola na trave com Erick Flores. Depois, o zagueiro Fred cobrou falta com perfeição por cima da barreira e mandou no canto esquerdo de Anderson. Em desvantagem, o CRB cresceu de produção, mas mesmo assim esbarrava na deficiência técnica de seus jogadores.

Atrás do marcador, o CRB voltou do intervalo pressionando o Avaí, mas viu sua situação ficar complicada logo no início com a expulsão do zagueiro Ednei. Mesmo assim, o time alagoano continuou melhor e quase empatou em jogada de Denilson, mas Mika salvou em cima da linha, de carrinho.

O Avaí levou muito perigo com Evando, que cruzou e contou com um desvio no meio do caminho para acertar a trave. Os visitantes se lançaram com tudo nos minutos finais, enquanto os donos da casa se preocupavam apenas em se defender. No final, apesar da vitória, o time da casa foi vaiado.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 30.ª rodada da Série B. O Avaí enfrenta o Atlético-PR, às 15 horas, no Ecoestádio, em Curitiba (PR). De outro lado, o CRB recebe o Boa, às 21h50, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 CRB

AVAÍ - Moretto; Arlan, Cássio, Fred e Julinho (Jefferson Maranhão); Rodrigo Thiesen, Mika, Pirão e Camilo (Evando); Erick Flores (Cleverson) e Diogo Acosta. Técnico - Argel Fucks.

CRB - Anderson; Ednei, Filipe, Rogélio e Gleidson; Jucemar Gaúcho, Roberto Lopes, Marcinho Guerreiro, Geovani (Jadilson) e Ronaldo (Ângelo); Denilson (Aloísio Chulapa). Técnico - Roberval Davino.

GOLS - Fred aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS Pirão, Diogo Acosta, Cleverson, Mika, Roberto Lopes e Marcinho Guerreiro.

CARTÃO VERMELHO - Ednei.

PÚBLICO - 3.324 pagantes.

RENDA - R$ 33.529,00.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).