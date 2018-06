Avaí vence o Fluminense de novo e avança à 4ª fase da Copa do Brasil

O Avaí voltou a vencer o Fluminense na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o time catarinense fez 1 a 0, com gol marcado por Lourenço, em jogo realizado no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e confirmou a vaga na quarta fase. Na partida de ida, já havia vencido de virada, por 2 a 1.

O time catarinense agora aguarda o sorteio que será realizado na sede da CBF na próxima segunda-feira, às 11h, para conhecer seu próximo adversário. Com a classificação, o time catarinense embolsará R$ 1,8 milhão em premiação.

Avaí e Fluminense entraram com uma postura totalmente diferente na Ressacada. Enquanto o time catarinense se fechava para tentar liquidar a fatura no contra-ataque, a equipe comandada por Abel Braga tomava a iniciativa e criou a melhor chance de perigo. Ayrton Lucas passou por Guga pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Pedro. O atacante mandou no travessão.

Sem conseguir passar pela retranca catarinense, o time carioca exagerou nas bolas alçadas para dentro da área e não conseguiu tirar o marcador do zero. Pedro até chegou a marcar, curiosamente em um cruzamento rasteiro, mas a arbitragem anulou o lance marcando impedimento.

Pelo lado do Avaí, o lance que mais chamou a atenção foi no cruzamento de Guga. Romulo tentou de bicicleta, mas não achou a bola. Na sobra, Luanzinho também de bicicleta exigiu uma grande defesa de Júlio César.

O segundo tempo começou mais equilibrado, mas o Avaí colocou tudo a perder aos 17 minutos. Getúlio não gostou da marcação de impedimento, chutou a bola e acabou expulso. Com um a mais, Abel Braga colocou o Fluminense todo ao ataque em busca do gol que levaria o duelo para os pênaltis.

Mas a tática foi por água abaixo com a entrada de Dudu. O atacante chegou duro em dividida com Luan e também acabou expulso. Com dez para cada lado, o Avaí voltou ao ataque e abriu o placar aos 32 minutos. João Paulo cruzou na medida para Lourenço. O atacante cabeceou para o gol.

O Fluminense ainda tentou esboçar uma reação, mas parou no goleiro Aranha, que fez grande defesa no arremate de Gilberto. Já o Avaí só não fez o segundo, pois a bola de Romulo ficou na trave.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 x 0 FLUMINENSE

AVAÍ - Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Luan (Menezes) e André Moritz (Lourenço); Romulo, Luanzinho (Maurinho) e Getúlio. Técnico: Claudinei Oliveira.

FLUMINENSE - Júlio César; Reginaldo, Gum e Ibañez (Matehus Alessandro); Gilberto, Richard (Dudu), Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior (Robinho) e Pedro. Técnico: Abel Braga.

GOL - Lourenço, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson (Avaí); Ibañez e Sornoza (Fluminense).

CARTÕES VERMELHOS - Getúlio (Avaí); Dudu (Fluminense)

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA - R$ 212.134,00.

PÚBLICO - 8.296 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).