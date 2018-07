Avaí vence o Tupi com um gol contra e se garante no G-4 da Série B do Brasileiro

O Avaí não estava em uma tarde inspirada e foi dominado pelo Tupi durante boa parte do jogo, mas o que importa nesta reta final são os três pontos e por isso os torcedores que compareceram ao estádio da Ressacada, em Florianópolis, neste sábado, comemoraram a vitória por 1 a 0. Mesmo com um gol contra. O duelo foi válido pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Ao se reabilitar da derrota sofrida para o Atlético Goianiense, no último final de semana, o Avaí chegou aos 51 pontos e retomou a terceira colocação, se garantindo no G-4 por mais uma rodada. Por outro lado, o Tupi estacionou nos 26 pontos, aumentou o jejum de vitórias para nove jogos e continuou na 19.ª e penúltima colocação, em situação bastante delicada.

Diferente do que era esperado, o primeiro tempo foi dominado pelo Tupi, que desperdiçou pelo menos duas boas oportunidades. Na melhor delas, Henrique cortou para o meio e soltou a bomba, fazendo Renan espalmar pela linha de fundo. Depois de quase marcar em chute rasteiro de Rômulo, o Avaí abriu o placar aos 32 minutos. Capa cruzou e Bruno Costa mandou contra o próprio gol na tentativa de tirar.

O panorama no segundo tempo não mudou, com o Tupi tendo mais posse de bola e o Avaí buscando matar o jogo no contra-ataque. Marcos Serrato arriscou de longe e exigiu boa defesa de Renan. Nos minutos finais, a partida ficou bastante aberta e os dois times tiveram oportunidades de marcar, mas o placar permaneceu o mesmo.

O Avaí volta a campo nesta terça-feira contra o Vila Nova, às 19h15, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Tupi recebe o Sampaio Corrêa no próximo sábado, às 17 horas, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Os dois jogos serão válidos pela 32.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 0 TUPI

AVAÍ - Renan; Alemão, Fábio Sanches, Betão e Capa; Luan, João Filipe (Judson), Renato e Marquinhos; Rômulo e Vitor (Diego Jardel). Técnico: Claudinei Oliveira.

TUPI - Rafael Santos; Henrique, Gabriel Santos, Bruno Costa e Luiz Paulo; Renan, Marcel (Vinícius Kiss), Marcos Serrato, Jonathan e Pedrinho (Hiroshi); Giancarlo. Técnico: Ricardinho.

GOL - Bruno Costa (contra), aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson (Avaí); Gabriel Santos, Renan e Marcel (Tupi).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 118.119,00.

PÚBLICO - 9.145 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).