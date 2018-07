Avaí vira para cima do CRB e se aproxima do G-4 da Série B

O Avaí está vivo na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time catarinense enfrentou o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 25.ª rodada, e voltou para Florianópolis com uma vitória por 2 a 1 e três importantes pontos na bolsa.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 36 pontos e já começa a ver a zona do acesso mais de perto. Enquanto isso, o CRB estacionou nos 38. Esse é o segundo jogo seguido que o time sofre uma virada dentro de casa. Antes caiu diante do Vila Nova, no último sábado.

O CRB entrou em campo focado em atacar e logo nos primeiros minutos levou perigo ao gol adversário. Foram necessárias duas tentativas de Neto Baiano para que o time da casa abrisse o placar. Aos quatro minutos, ele bateu sem força e desperdiçou a chance, mas aos seis viu a bola atravessar toda a área após cobrança de escanteio e pegou a bola no chão para mandar para as redes.

Após o gol, o time alagoano conseguiu controlar o jogo por mais alguns momentos, mas logo o Avaí se organizou e conseguiu levar perigo em finalizações de Rômulo e Alemão. O CRB tentou responder, mas os visitantes conseguiram o empate aos 43 minutos, quando Renato fez um belo gol em cobrança de falta. O lateral-esquerdo Peri, autor da falta, foi expulso.

O CRB voltou do intervalo com a mesma disposição apresentada nos minutos iniciais do primeiro tempo e aos quatro minutos já estava dando trabalho para a defesa avaiana. Após três boas oportunidades desperdiçadas pelos donos da casa, o Avaí conseguiu se livrar da pressão e equilibrou o jogo. Aos 32, Marcos Martins recuou mal para o goleiro e Lucas Coelho aproveitou a falha para marcar o gol da vitória dos visitantes.

Os dois times voltam a campo às 16 horas deste sábado, pela 26.ª rodada. O CRB vai a São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, enquanto que o Avaí recebe o Bragantino, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.