Avaí vira sobre o Sampaio Corrêa e volta ao G4 da Série B

Não foi uma partida de encher os olhos, mas o Avaí mostrou poder de reação e contou com a estrela do técnico Geninho para voltar ao G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time avaiano venceu o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, de virada, na Ressacada, no encerramento da 28ª rodada.

Autores dos dois primeiros gols, Getúlio e Matheus Barbosa saíram do banco de reservas, assim como Luan Pereira, que deu assistência para Renato fazer o terceiro. A vitória encerra uma sequência de duas derrotas seguidas e coloca o Avaí na quarta colocação, com 45 pontos.

Já o Sampaio Corrêa conheceu a primeira derrota sob o comando de Marcinho Guerreiro, que tinha uma vitória e um empate. O tropeço ainda mantém o time maranhense na lanterna, com 25 pontos.

Dependendo apenas de si para entrar no G4, o Avaí começou a partida em cima e criou boas oportunidades com Marquinhos, Judson e Renato. Depois de segurar a pressão inicial, o Sampaio Corrêa equilibrou as ações e abriu o placar aos 28 minutos em uma falha generalizada do sistema defensivo avaiano.

Após cruzamento da direita, Marquinhos Silva furou, Marcão rebateu para dentro da área e a bola caiu nos pés de Alvinho. O atacante tirou do goleiro e Eloir ficou com o gol aberto para completar. Isso foi o bastante para as primeiras vaias surgirem na Ressacada, deixando o Avaí nervoso. Nenhuma chance foi criada depois disso.

O Avaí voltou do intervalo fazendo uma blitz sobre a defesa do Sampaio Corrêa e só não abriu o placar porque Maracás tirou a bola em cima da linha após chute de André Moritz. Depois disso, o time maranhense passou a levar muito perigo no contra-ataque, mas sempre errava o último passe.

Pressionado pela torcida, o Avaí empatou aos 26 minutos. Renato cruzou e Getúlio cabeceou no canto de Busatto. Cinco minutos depois, Capa mandou para dentro da área e Matheus Barbosa acertou um forte chute de primeira. Em busca do empate, o Sampaio se lançou ao ataque e viu o time catarinense marcar o terceiro com Renato aos 40 minutos, dando números finais à partida.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 29ª rodada. O Avaí enfrenta o Coritiba, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Sampaio Corrêa encara o Oeste, às 16h30, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 3 x 1 SAMPAIO CORRÊA

AVAÍ - Kozlinski; Marcão (Matheus Barbosa), Marquinhos Silva e Airton; Guga, Judson, André Moritz (Luan Pereira), Renato, Marquinhos (Getúlio) e Capa; Daniel Amorim. Técnico: Geninho.

SAMPAIO CORRÊA - Busatto; Luiz Gustavo, Odair, Maracás e Alyson; William Oliveira, Fernando Sobral, Eloir (Marcos Aurélio) e João Paulo; Alvinho (Jheimy) e Bruninho (Wellington Rato). Técnico: Marcinho Guerreiro.

GOLS - Eloir, aos 28 minutos do primeiro tempo; Getúlio, aos 26, Matheus Barbosa, aos 31, e Renato, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guga e Judson (Avaí); João Paulo e Wellington Rato (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

RENDA - R$ 86.282,00.

PÚBLICO - 4.268 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).