Avaí visita Atlético-PR para acabar com jejum de vitórias e se afastar da degola

Não bastasse as dificuldades dentro de campo, a equipe encontrou problemas para treinar durante a semana que antecedeu à partida devido às chuvas em Florianópolis. A chuva não deu trégua e obrigou o técnico Gilson Kleina a diminuir o ritmo do trabalho para evitar lesões e antecipar em um dia a viagem para Curitiba. Por isso, os jogadores tiveram esta sexta-feira de folga.

"Se você colocar novamente os jogadores para treinar em gramado pesado, com uma viagem, é ruim. Preservamos a integridade do atleta para colocar as valências em evidência", explicou o treinador.

Para o duelo contra o Atlético, a única novidade deve ser a presença do volante Tinga no lugar de Everton Silva, que se recupera de lesão muscular e ficou em Florianópolis para fazer tratamento. O meia Marquinhos, que não faz dois jogos seguidos por conta de um problema crônico no joelho, é dúvida. No empate diante do Cruzeiro na última rodada, ele entrou no segundo tempo na vaga de Néstor Camacho.