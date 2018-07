Avaí visita o Flamengo para manter série invicta e se afastar da zona da degola

O Avaí vem de uma sequência de seis jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e tentará manter a boa fase neste sábado, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro contra o Flamengo, no Rio, pela 25ª rodada da competição.

O time catarinense coleciona três vitórias e três empates nos últimos compromissos, mas não tem muito o que comemorar, pois está em 13º lugar na classificação, com 29 pontos, a apenas dois de distância da zona de rebaixamento. Ou seja, um eventual tropeço pode colocar a equipe entre os quatro piores ao término da rodada.

"A gente não pode nem pensar em não conquistar ponto no Rio. Está todo mundo próximo ali embaixo. O segredo é não voltar para a zona de rebaixamento. Tem que fazer agora, não ficar esperando", disse o técnico Claudinei Oliveira.

O treinador também avisou que manterá a equipe que vive boa fase sem alterações. A exceção fica pelo retorno do meia Juan, recuperado de problema muscular. Ele entra na vaga de Willians. O restante do time é o mesmo que empatou por 1 a 1 com o Atlético Mineiro no último domingo, em Florianópolis.

"A manutenção da equipe é importante, evitar mudanças, ter tolerância com erro do atleta. Corrigir quando possível e eu costumo manter uma base quando as coisas costumam ir bem", finalizou o treinador.