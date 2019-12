Avaí x Athletico-PR: entenda por que o jogo não terá transmissão ao vivo

Avaí x Athletico-PR se despedem da temporada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em confronto que será realizado no estádio Ressacada, em Florianópolis, e que não terá transmissão da TV. O Estado fará tempo real da partida.

Por que Avaí x Athletico-PR não vai ter transmissão?

Os clubes fecharam com empresas distintas os direitos de transmissão dos jogos. O Avaí acertou a exibição de seus jogos na TV aberta, fechada e pay-per-view com a TV Globo, enquanto o Furacão acertou os jogos de TV fechada com a Turner e da TV aberta com a Globo, mas a emissora não pretende exibir o confronto neste domingo.

Escalação de Avaí x Athletico-PR

Avaí : Vladimir; Léo, Eduardo Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; João Paulo, Ramon Pereira, Richard Franco e Wesley; Caio Paulista e Jonathan. Técnico : Evando

: Vladimir; Léo, Eduardo Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; João Paulo, Ramon Pereira, Richard Franco e Wesley; Caio Paulista e Jonathan. : Evando Athetico-PR: Léo; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Camacho, Erick e Bruno Nazário; Braian Romero, Vitinho (Pedrinho) e Thonny Anderson. Técnico: Eduardo Barros

As duas equipes vão a campo sem grandes pretensões. O Avaí se despede da Série A na lanterna enquanto o Furacão apenas briga pela quarta colocação com o Grêmio, algo que faz diferença apenas na questão financeira.