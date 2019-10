Avaí x Atlético-MG: transmissão, horário e escalações

Avaí e o Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que abre o segundo turno da competição.

Avaí X Atlético-MG será transmitido pelo SporTV e Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Avaí: Vladimir; Iury, Ricardo, Betão e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Jonathan.

Atlético-MG: Cleiton; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Martinez, Elias, Bruninho, Vinicius e Chará; Alerrandro.

Após ficar o primeiro turno inteiro amargurando a lanterna do Brasileirão, o Avaí começa a ensaiar uma reação e ganhou dois dos últimos três jogos na competição. Na última rodada do turno superou o Athletico-PR, fora de casa, por 1 a 0 e na 17ª rodada bateu o Fluminense, no Maracanã, pelo mesmo placar. Mesmo assim, a equipe de Alberto Valentim continua em 20º com duas vitórias, sete empates e dez derrotas na competição.

A derrota por 2 a 1 perante o Colón, na semifinal da Copa Sul-Americana, aumentou a pressão no Atlético-MG, que vem de uma sequência de cinco derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Sem vencer na competição desde o triunfo sobre o Fluminense por 2 a 1 no dia 10 de agosto, a equipe comandada por Rodrigo Santana quer usar a partida contra o lanterna para ensaiar uma recuperação no campeonato nacional.