Avaí x Bahia: onde assistir, tempo real e horário do jogo

Avaí e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro.

Avaí x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, que também passará o confronto em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

O Avaí inicia a rodada na vice-lanterna da competição, com 16 pontos, três a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona da degola. Enquanto o Bahia aparece com 34, em terceiro, mesma pontuação do Grêmio, sétimo colocado.

O Avaí soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro e precisa do resultado positivo para subir na tabela competição. Na última quinta-feira, o time foi goleado por 6 a 1 pelo Grêmio.

O Bahia vem de duas vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, a equipe venceu o Botafogo por 2 a 0 na Arena Fonte Nova.