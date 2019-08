Avaí x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo, escalações e horário

Avaí e Botafogo vão se enfrentar às 19h (de Brasília) deste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time catarinense busca a primeira vitória, a equipe carioca sonha em brigar por uma vaga no G6 da tabela.

Avaí x Botafogo terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

ESCALAÇÕES DE AVAÍ X BOTAFOGO

Avaí - Lucas Frigeri; Léo, Betão, Marquinhos Silva e Paulinho; Pedro Castro e Richard Franco; Lourenço, João Paulo e Ferrareis; Bruno Sávio. Técnico: Alberto Valentim.

Botafogo - Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Cícero e Gilson; Gustavo Bochecha, João Paulo e Alex Santana; Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

As duas equipes vêm de derrotas, ambas como visitante, na rodada passada. A pressão recai mais sobre o Avaí. E não apenas por jogar em casa. A equipe catarinense ainda não venceu no campeonato, em seu retorno à primeira divisão, e sonha em deixar a última colocação da tabela. Com cinco pontos, precisaria de ao menos duas vitórias para escapar da zona da degola no momento.

TREINO EM 1 MINUTO! ⏰#VaipracimadelesLeão Imagens: Gabriel Neves/Avaí F.C. . . . Baixe o app Sempre Avaí. Cadastre o Avaí no Premiere Play. Seja Sócio! pic.twitter.com/no3yuiJQZU — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) August 1, 2019

Já a equipe carioca segue com campanha irregular no Brasileirão. Tem 16 pontos e ocupa o décimo posto da tabela. Já são quatro jogos sem vencer. No último, perdeu o clássico para o Flamengo. Para piorar o momento, o time foi eliminado pela Copa Sul-Americana na quarta-feira pelo Atlético-MG.