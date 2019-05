Avaí x Ceará: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

Avaí e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, no encerramento da sexta rodada do Brasileirão.

ONDE ASSISTIR AO VIVO AVAÍ X CEARÁ?

Avaí x Ceará terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir pelo site e pelo aplicativo do canal. Além disso, o Estado fará minuto a minuto do confronto.

AVAÍ X CEARÁ: ESCALAÇÃO

Avaí: Vladimir; Lourenço, Ricardo, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Matheus Barbosa, Pedro Castro, Gegê e João Paulo; Caio Paulista e Brenner. Técnico: Geninho.

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral, Thiago Galhardo e Leandro Carvalho; Bergson. Técnico: Enderson Moreira.

As duas equipes vivem situações ligeiramente distintas na tabela do Brasileirão. O Ceará apresenta condição mais favorável pois já venceu. Na verdade, já foram duas vitórias. Soma, assim, seis pontos e ocupa a 12ª colocação.

A equipe catarinense, por sua vez, segue dentro da zona de rebaixamento. Tem três pontos, após três empates e duas derrotas. Está na 17ª colocação. Em caso de tropeço, pode até terminar a rodada na lanterna.

Os catarinenses vêm de um heroico empate com o Vasco por 1 a 1, com gol marcados nos acréscimos, em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Ceará vem de triunfo sobre o Grêmio por 2 a 1, no Castelão.