Avaí x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O embalado Corinthians enfrenta o desesperado Avaí neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Fábio Carille mira se aproximar do G4, enquanto a equipe de Alberto Valentim ainda busca sua primeira vitória na competição.

Avaí x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo Premiere, que também irá exibir a partida online através de seu site e aplicativo para celular. O Estado vai fazer tempo real da partida que acontece em Santa Catarina.

O Corinthians inicia a rodada na sexta colocação, com 27 pontos. Uma vitória neste domingo pode deixar o time entre os quatro primeiros ou pelo menos mantê-lo próximo da parte de cima da tabela. Para aumentar a confiança, a equipe de Carille vem de uma sequência de dez jogos sem perder. O time está invicto desde o retorno das competições, após a disputa da Copa América.

Na última rodada, o Corinthians ficou em um empate sem gols com o Internacional. Na próxima quinta-feira, o time paulista enfrenta o Fluminense pela Copa Sul-Americana, por isso, Fábio Carille pode poupar alguns jogadores no duelo deste domingo. Vale lembrar que no primeiro duelo com o time carioca, o placar ficou no 0 a 0, em duelo realizado na Arena Corinthians

Já o Avaí parece se afundar cada dia mais na crise. O time catarinense, exemplo de organização e administração, não tem tido o mesmo sucesso dentro de campo. A equipe comandada por Alberto Valentim é a única que ainda não venceu na Série A. Foram seis empates e nove derrotas, resultados que a deixam na lanterna, com seis pontos e precisando de pelo menos três rodadas para deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu o clássico catarinense para a Chapecoense, por 1 a 0.