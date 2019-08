Avaí x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com as duas equipes em baixa no Campeonato Brasileiro, Avaí e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 14ª rodada do Brasileirão em um clima de preocupação nos dois lados.

Avaí x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere. Os dois canais vão passar a partida em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE AVAÍ X CRUZEIRO

Avaí: Vladimir; Léo, Betão, Marquinhos Silva e Paulinho; Pedro Castro, Richard Franco, Ferrareis, João Paulo e Lourenço; Bruno Sávio. Técnico: Alberto Valentim.

Cruzeiro: Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha e Sassá. Técnico: Mano Menezes

O time catarinense amarga a lanterna do Brasileirão, com apenas cinco pontos, enquanto a Raposa inicia a rodada na 18ª colocação, com 10 pontos.

Embora esteja com uma pontuação melhor, o Cruzeiro não tem muitos motivos para euforia. O técnico Mano Menezes pediu demissão do cargo após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe mineira será comandada pelo técnico do Sub-20 Ricardo Resende. No Brasileirão, a Raposa vem de derrota por 2 a 0 para o rival Atlético-MG.

Já o Avaí ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Em 13 rodadas, foram cinco empates e oito derrotas. A última foi para o Botafogo, quando levou 2 a 0 em casa. A equipe comandada por Alberto Valentim não marca um gol sequer em casa há três jogos.