Avaí x CSA: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Avaí e CSA se enfrentam no próximo domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo de Avaí x CSA?

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e pela SporTV, além de ser possível assistir online ao jogo pelos sites e aplicativos Premiere e SporTV Play. O Estado também fará minuto a minuto da partida.

Escalação de Avaí x CSA

Avaí deve entrar em campo com a seguinte formação: Vladimir; Iury, Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Jonny Mosquera, Pedro Castro e João Paulo; Gegê, Getúlio e Daniel Amorim.

A provável escalação do CSA terá: Jordi; Celsinho, Gerson, Castán e Armero; Nilton, Naldo, Didira, Madson e Matheus Sávio; Cassiano.

Os dois times buscam a primeira vitória na Série A deste ano. Até agora, o Avaí tem apenas um empate, no jogo contra o Grêmio, e foi derrotado por Atlético-MG e Bahia, e o CSA empatou duas vezes, com Palmeiras e Santos em casa, além de ter sido goleado pelo Ceará fora.

O jogo será o primeiro do Avaí contra dois rivais diretos, que hoje estão na zona de rebaixamento. Depois do CSA, o time catarinense enfrenta Vasco, que também não venceu ainda na competição.

