Avaí x Fortaleza: horário, onde assistir e escalações do possível jogo do título

O duelo entre Avaí x Fortaleza ocorre neste sábado, às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 36ª rodada da Série B e o jogo pode garantir o título do Fortaleza, de Rogério Ceni. Para isso, basta a equipe cearense vencer a partida. Caso não consiga, torcerá por outros resultados.

Avaí x Fortaleza terá transmissão da SporTV 3. O time de Ceni lidera a Série B com 65 pontos, enquanto o Avaí começa a rodada na quarta colocação, com 57, e precisa da vitória para se manter firme na briga para se manter no G-4 e conquistar o tão sonhado acesso para a Série A.

Escalações de Avaí x Fortaleza

Avaí: Maurício Kozlinski; Guga, Marquinhos Silva, Aírton e Igor Fernandes; Judson (Marcão), Matheus Barbosa, Renato, Pedro Castro (Marquinhos) e Getúlio; Rodrigão. Técnico: Geninho

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Marlon e Dodô; Éderson, Gustavo e Marcinho. Técnico: Rogério Ceni.