Avaí x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O Avaí, que está na última colocação do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileiro

O Avaí tem a pior campanha do Brasileirão e somou apenas 17 pontos em 28 rodadas disputadas. A situação é bem delicada e o fantasma do rebaixamento ronda o clube. Já o Fortaleza vai atuar fora de casa e espera superar o desesperado adversário para se manter afastado da zona de rebaixamento da competição.

Últimos jogos do Avaí (todos pelo Brasileirão)

27/10 - Avaí 1 x 2 Palmeiras

20/10 - São Paulo 1 x 0 Avaí

17/10 - Avaí 0 x 2 Internacional

13/10 - Ceará 1 x 0 Avaí

10/10 - Avaí 0 x 0 Vasco

Últimos jogos do Fortaleza (todos pelo Brasileirão)