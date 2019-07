Avaí x Goiás: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Avaí e Goiás vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 11ª rodada, em um duelo entre clubes que conquistaram o acesso à primeira divisão nacional na temporada passada.

Avaí x Goiás terá transmissão do SporTV e do canal Premiere. A partida também terá transmissão online pelos sites e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real do jogo.

Escalação do Avaí

Vladimir; Igor Fernandes, Betão, Luanderson e Léo; Julinho, Gustavo Ferrareis, Pedro Castro e Douglas; Lourenço e Brenner. Técnico: Alberto Valentim.

Escalação do Goiás

Tadeu; Jefferson, Rafael Vaz, Yago e Daniel Guedes; Léo Sena, Michel, Renatinho, Geovane e Giovanni Augusto; Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira.

Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas quatro pontos, o Avaí é o único clube que ainda não ganhou no torneio, jejum que tentará encerrar neste domingo. O técnico Alberto Valentim estreou no comando do time na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, no último sábado, e agora vai dirigir o time pela primeira vez na Ressacada.

O Goiás jogará em busca da recuperação após ser goleado pelo Flamengo por 6 a 1, no último domingo, no Maracanã. O time, ainda assim, faz boa campanha, em sétimo lugar, com 15 pontos, e briga para entrar no G6, a zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores.