Avaí x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Avaí e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série A do Brasileirão. As duas equipes estrearam com derrota.

Onde assistir Avaí x Grêmio?

A partida terá transmissão pelo SporTV e pelo canal Premiere Futebol Clube. O Estadão faz o minuto a minuto do jogo.

O Grêmio, derrotado na estreia pelo Santos em casa, por 2 a 1, em Porto Alegre, deverá ter sua equipe titular em ação. O Avaí perdeu no primeiro jogo da principal competição nacional, ao ser derrotado pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte, também por 2 a 1.

Avaí e Grêmio se enfrentaram 20 vezes na história. O time catarinense venceu cinco vezes, foram registrados três empates e os gaúchos triunfaram em 12 oportunidades. O Avaí marcou 24 gols, enquanto o Grêmio balançou as redes 44 vezes.