Avaí x Inter: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Avaí e Internacional vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estado faz o tempo real da partida.

Em situação cada vez mais complicada na tabela, o time de Florianópolis vem de derrota para o Ceará e soma apenas 17, na 19ª e penúltima colocação da tabela, dentro da zona de rebaixamento. Já a equipe gaúcha, após empatar com o Santos sem gols na rodada passada, segue tentando se reaproximar do G4, o grupo dos times que garantem vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Ocupa no momento a sétima colocação da tabela, com 39 pontos.

Últimos jogos do Avaí (todos pelo Brasileirão):

13/10 - Ceará 1 x 0 Avaí

10/10 - Avaí 0 x 0 Vasco

6/10 - CSA 3 x 1 Avaí

30/09 - Avaí 0 x 2 Bahia

26/09 - Grêmio 6 x 1 Avaí

Últimos jogos do Inter (todos pelo Brasileirão):