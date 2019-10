Avaí x Palmeiras: como ver o jogo pelo Campeonato Brasileiro

Com perspectivas bem distintas para a sequência da temporada, Avaí e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 18h (horário de Brasília), no Ressacada, em Florianópolis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Avaí x Palmeiras terá transmissão pelo Premiere e o Estado fará minuto a minuto da partida.

O Avaí segue seu martírio e caminha a passos largos para a Série B. O time catarinense tem apenas 17 pontos e ocupa a última colocação com 12 pontos a menos que o pior time dentre os que estão fora da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras ocupa a segunda colocação, com 54, e continua a corrida atrás do líder Flamengo.

Últimos jogos do Avaí (todos pelo Brasileirão)

20/10 São Paulo 1 x 0 Avaí

17/10 Avaí 0 x 2 Internacional

13/10 Ceará 1 x 0 Avaí

10/10 Avaí 0 x 0 Vasco

6/10 CSA 3 x 1 Avaí

Últimos jogos do Palmeiras (todos pelo Brasileirão)